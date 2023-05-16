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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Storm Shadow: чем опасны самые дальнобойные ракеты ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украина получила от Британии дальнобойное и по-настоящему современное оружие — крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ уже использовали их для ударов по Луганску. Научится ли российская армия с ними бороться?

Запад долго не решался предоставлять Киеву дальнобойное оружие. Опасался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят им по территории России, что приведет к резкой эскалации конфликта. В итоге Лондон решился поднять ставки. 


Британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow
Британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow
Фото: Rept0n1x / CC BY-SA 3.0

Ранее самым дальнобойным оружием ВСУ были оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» с дальностью 120 километров. Storm Shadow в экспортной версии бьет на 250-300 километров, в базовой — свыше 500 километров. 

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Максимальная скорость — 1000 километров в час. Масса боевой части — 450 килограммов. Наведение — автономное с использованием спутниковой и инерциальной систем.

Британские ракеты делают уязвимыми тыловые районы сосредоточения войск, склады боеприпасов и горючего. В зону их действия попадают крупные российские города, территория Крыма. Если они переданы в базовой версии, под их удар может попасть Севастополь с его военно-морской базой.

Эксперты считают, что Storm Shadow могут использовать для ударов по аэродромам. Самолеты ВКС России сейчас наносят большой урон ВСУ бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). У Киева сейчас нет средств борьбы с этим недорогим и высокоточным оружием.

Крадущаяся «Невидимка»

У Storm Shadow есть две неприятные особенности. Во-первых, летит низко на высоте 30-50 метров, огибая рельеф местности. Во-вторых, разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Это заметно затрудняет ее обнаружение.

Но для России такие технологии тайны не представляют. У российской армии есть аналоги, причем более продвинутые, — ракеты X-101, которые активно применяются в зоне спецоперации. Средства борьбы с малозаметными крылатыми ракетами НАТО стали создаваться и внедряться еще в эпоху СССР.

#Оружие
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По данным Минобороны России, ВСУ для применения Storm Shadow переоборудовали фронтовые бомбардировщики Су-24. Они могут обнаруживаться «летающими радарами» А-50 и истребителями МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-35С и Су-57 и уничтожаться ракетами «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 километров. Как минимум, одна такая «сушка» уже была сбита.

После пуска британские ракеты могут также обнаруживаться и сбиваться истребителями ВКС, а также современными российскими зенитно-ракетными системами «Бук-М2», Бук-М3», С-300ВМ «Антей-2500» и С-400 «Триумф».

И такая борьба уже ведется. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — сообщило Минобороны России во вторник, 16 мая.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Аналитика
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