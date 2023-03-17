Планирующий «Гром»: ВКС России получили дальнобойные бомбы

Российская боевая авиация, работающая в зоне спецоперации, получила новые сверхточные дальнобойные боеприпасы. Планирующие бомбы «Гром» поражают цели за десятки километров от точки сброса, что позволят самолетам не заходить в зону ПВО противника.

«Опыт специальной военной операции показал, что воздушным силам необходимы относительно недорогие высокоточные боеприпасы. Такими изделиями можно оперативно поражать наземные цели и даже поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника», — приводят «Известия» слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Воздушно-космические силы России до недавнего времени имели в арсенале только корректируемые авиационные бомбы, в частности, КАБ-500С. Они прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. Спутниковая система наведения позволяет бить ими точно в цель.

Но у корректируемых бомб есть один большой недостаток. Даже при сбросе с больших высот КАБ-500С летит не более чем на 9 километров. На это можно было не обращать внимания в Сирии, но в зоне СВО с мощной украинской противовоздушной обороной данный недостаток становится смертельно опасным для летчиков.

Этого недостатка лишены планирующие бомбы. Они способны летать за десятки. Планировать на такое расстояние им позволяют выдвижные крылья. Вытянутой формой они больше похожи на ракеты. Только в отличие от последних, у таких бомб нет двигателей, что делает их более дешевыми в производстве.

«Летчику достаточно набрать заданную высоту, произвести сброс и дальше быстро уйти от огня ПВО. Бомба, благодаря своей системе коррекции, сделает все сама», — пояснил Болтенков.

Оружие для воздушного снайпера

Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фото обломков бомбы «Гром», найденных на территории подконтрольной украинским силам. Это стало доказательством, что ВКС России стали применять эти новейшие боеприпасы в зоне СВО.

Система «Гром» разработана по модульному принципу. На ее основе может быть собрана ракета Х-38, а может — планирующая бомба. Во втором случае вместо двигателя устанавливается дополнительная боевая часть. Система была разработана корпорацией «Тактическое ракетно вооружение» и впервые испытана в 2018 году.

Дальность системы от 60 до 120 километров в зависимости от комплектации. Складные крылья позволяют бомбе активно маневрировать. Она способна разворачиваться на 180 градусов и уничтожать цели в задней полусфере самолета.

Модульная конструкция системы «Гром» Фото: © Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Наводится на цель «Гром» при помощи бортовой инерциальной системы и сигналов спутников ГЛОНАСС. Бомба имеет два заряда общей массой 480 килограммов.

С 2016 года в России испытывается планирующая авиабомба, калибром поменьше. Она получила название «Дрель» и также способна планировать десятки километров и поражать тяжелую технику. Начало ее производствам запланировано на 2023 год. Украинские силы ждет еще один неприятный сюрприз.