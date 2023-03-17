НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Планирующий «Гром»: ВКС России получили дальнобойные бомбы

Источник:
Sibnet.ru
388 0
Российская высокоточная планирующая бомба «Гром»
Российская высокоточная планирующая бомба «Гром»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Российская боевая авиация, работающая в зоне спецоперации, получила новые сверхточные дальнобойные боеприпасы. Планирующие бомбы «Гром» поражают цели за десятки километров от точки сброса, что позволят самолетам не заходить в зону ПВО противника.

«Опыт специальной военной операции показал, что воздушным силам необходимы относительно недорогие высокоточные боеприпасы. Такими изделиями можно оперативно поражать наземные цели и даже поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника», — приводят «Известия» слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Воздушно-космические силы России до недавнего времени имели в арсенале только корректируемые авиационные бомбы, в частности, КАБ-500С. Они прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. Спутниковая система наведения позволяет бить ими точно в цель.

Планирующие бомбы имеют вытянутую форму и складные крылья
Планирующие бомбы имеют вытянутую форму и складные крылья
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Но у корректируемых бомб есть один большой недостаток. Даже при сбросе с больших высот КАБ-500С летит не более чем на 9 километров. На это можно было не обращать внимания в Сирии, но в зоне СВО с мощной украинской противовоздушной обороной данный недостаток становится смертельно опасным для летчиков. 

Этого недостатка лишены планирующие бомбы. Они способны летать за десятки. Планировать на такое расстояние им позволяют выдвижные крылья. Вытянутой формой они больше похожи на ракеты. Только в отличие от последних, у таких бомб нет двигателей, что делает их более дешевыми в производстве.

«Летчику достаточно набрать заданную высоту, произвести сброс и дальше быстро уйти от огня ПВО. Бомба, благодаря своей системе коррекции, сделает все сама», — пояснил Болтенков.

Оружие для воздушного снайпера

Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фото обломков бомбы «Гром», найденных на территории подконтрольной украинским силам. Это стало доказательством, что ВКС России стали применять эти новейшие боеприпасы в зоне СВО.

Система «Гром» разработана по модульному принципу. На ее основе может быть собрана ракета Х-38, а может — планирующая бомба. Во втором случае вместо двигателя устанавливается дополнительная боевая часть. Система была разработана корпорацией «Тактическое ракетно вооружение» и впервые испытана в 2018 году.

Дальность системы от 60 до 120 километров в зависимости от комплектации. Складные крылья позволяют бомбе активно маневрировать. Она способна разворачиваться на 180 градусов и уничтожать цели в задней полусфере самолета.

Модульная конструкция системы «Гром»
Модульная конструкция системы «Гром»
Фото: © Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Наводится на цель «Гром» при помощи бортовой инерциальной системы и сигналов спутников ГЛОНАСС. Бомба имеет два заряда общей массой 480 килограммов.

С 2016 года в России испытывается планирующая авиабомба, калибром поменьше. Она получила название «Дрель» и также способна планировать десятки километров и поражать тяжелую технику. Начало ее производствам запланировано на 2023 год. Украинские силы ждет еще один неприятный сюрприз.

Еще по теме
США отправили на место падения MQ‑9 в Черном море еще один дрон
Украина перечислила «неуязвимые» российские ракеты
Танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку ВСУ у Красного Лимана
Российские танки в зоне СВО начали оборудовать допзащитой
смотреть все
Оборона #Оружие #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Почему Артемовск так важен для Украины и России
Обсуждение (0)
Картина дня
США отправили на место падения MQ‑9 в Черном море еще один дрон
Путин объявил новую модель российской экономики
Украина перечислила «неуязвимые» российские ракеты
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

slavaynin

контрреволюционные вещи говорите

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный