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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощнейшие космические ливни впервые попали на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Японские астрономы впервые получили четкие фотография явления, которое неформально называется «космическими ливнями».

космический ливень
космический ливень
Фото: © National Astronomical Observatory of Japan

Так исследователи обозначают потоки космических лучей, которые визуально напоминают сильный дождь. Эти потоки состоят из коротких следов, выглядящих как светящиеся линии, которые несутся на огромной скорости в одном направлении параллельными курсами.

Снимки удалось сделать благодаря широкоугольной камере с прямым фокусом и чрезвычайно высоким разрешением, установленной на телескопе Subaru. Сам телескоп находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.

Всего было изучено около 17 тысяч изображений, полученных с 2014 года. В результате группа исследователей получила 13 изображений, на которых запечатлены космические ливни, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Phys.org.

В перспективе использованный японскими астрономами метод позволить искать темную материю или другие экзотические частицы, так как он позволяет определять природу отдельных частиц, пролетающих на невероятной скорости.

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