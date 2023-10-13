Комик из Томска, известный многим как «Никита из группы USB», Константин Маласаев приедет в звездный лагерь с большой порцией долгожданной еды, сообщает пресс-служба ТНТ.

Каждая из коалиций захочет заполучить ценного новичка в свои ряды, но комик, похоже, сразу определился, на чьей стороне играть дальше.

Зрители продолжат наблюдать за хитрой игрой образовавшихся на шоу компаний. Некоторые участники становятся «разменными монетами» в серьезной игре. Не удивительно, что доверять нельзя никому.

Так, еще одна томичка стилист Карина Нигай разочаровалась в мужчинах на шоу и грубо высказалась в их адрес, не желая идти на очередное испытание.

Традиционное голосование не обойдется без сюрпризов. Долгие размышления некоторых участников и неправильно принятые в свое время решения скажутся на его результатах, а уровень лицемерия после церемонии, как обычно, будет запредельным.

Как примут томича участники шоу, и в какой коалиции он в итоге окажется, покажут в воскресенье 15 октября в 18.30 на ТНТ.