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Никита из USB придет на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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«Никита из группы USB», Константин Маласаев
«Никита из группы USB» Константин Маласаев
Фото: © ТНТ

Комик из Томска, известный многим как «Никита из группы USB», Константин Маласаев приедет в звездный лагерь с большой порцией долгожданной еды, сообщает пресс-служба ТНТ.

Каждая из коалиций захочет заполучить ценного новичка в свои ряды, но комик, похоже, сразу определился, на чьей стороне играть дальше.

Зрители продолжат наблюдать за хитрой игрой образовавшихся на шоу компаний. Некоторые участники становятся «разменными монетами» в серьезной игре. Не удивительно, что доверять нельзя никому. 

Так, еще одна томичка стилист Карина Нигай разочаровалась в мужчинах на шоу и грубо высказалась в их адрес, не желая идти на очередное испытание.

Традиционное голосование не обойдется без сюрпризов. Долгие размышления некоторых участников и неправильно принятые в свое время решения скажутся на его результатах, а уровень лицемерия после церемонии, как обычно, будет запредельным.

Как примут томича участники шоу, и в какой коалиции он в итоге окажется, покажут в воскресенье 15 октября в 18.30 на ТНТ.

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Культгид #Мир ТВ #Томск
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