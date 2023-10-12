Стартует The International 2023 — чемпионат мира по Dota 2, главное киберспортивное событие 2023 года. Впервые на турнире Россию представят четыре команды. В каком формате пройдет чемпионат, какие коллективы поборются за Эгиду и почему чемпионат стоит посмотреть?

The International — ежегодный чемпионат мира по Dota 2, который проводится компанией-разработчиком игры Valve. Победитель, кроме крупной денежной суммы, получает в награду Эгиду — огромный щит из бронзы и серебра, на обратной стороне которого выгравированы имена каждого игрока, побеждавшего на турнире.

В этом году на чемпионате выступит рекордное число киберспортсменов из России — сразу 19. За главный трофей поборются 20 лучших команд со всего мира. 12 коллективов получили приглашение на турнир благодаря высоким результатам в сезоне Dota Pro Circuit, еще восемь коллективов пробились на The International через региональный отбор.

Когда и где пройдет чемпионат

The International 2023 пройдет с 12 по 29 октября в американском Сиэтле, на родине разработчиков Dota 2. Матчи состоятся на Climate Pledge Arena, стадион способен вмещать 18 тысяч человек. Турнир станет 12-м по счету.

Организаторы разделили турнир на три этапа: групповой этап и плей-офф назвали «Дорогой на The International», финал стал основным мероприятием. Групповой этап состоится с 12 по 15 октября, плей-офф — с 20 по 22 октября, решающие игры состоятся с 27 по 29 октября.

На групповом этапе 20 команд разделятся на четыре группы — они сыграют друг с другом в рамках своих групп до двух побед. Команды, занявшие последние места в каждой из групп, выбывают из чемпионата.

На этапе плей-офф 16 лучших команд сразятся в стыковых матчах за посев в плей-офф. Клубы, которые в первой фазе заняли первые и вторые места, получат в оппоненты соперников с третьих-четвертых мест других групп. Победители выйдут в верхнюю сетку, проигравшие — в нижнюю.

В финальной фазе восемь команд стартуют в верхней части сетки (с правом на единственное поражение), еще восемь — в нижней (им проигрывать будет уже нельзя). Подробное расписание встреч есть на сайте турнира.

Какие команды примут участие в The International 2023

Россию на турнире The International представят команды 9Pandas, BetBoom Team, Team Spirit и Virtus.pro. Кроме этого, представители России есть в других командах-участницах. Так, российские геймеры есть в составах Gaimin Gladiators, Entity, TSM.

9Pandas и Team Spirit попали в группу А, с ними также сыграют Entity (Западная Европа), Team SMG (Юго-Восточная Азия) и Evil Geniuses (Южная Америка).

Российская BB Team сыграет в группе В, где ее соперниками станут Azure Ray (Китай), Shopify Rebellion (Южная Америка), Team Liquid (Западная Европа) и Thunder Awaken (Южная Америка).

Virtus.pro будет сражаться в группе С — конкурентами россиян здесь являются Beastcoast (Южная Америка) Gaimin Gladiators (Западная Европа), LGD Gaming (Китай) и Nouns (Северная Америка).

В группу D попали Keyd Stars (Южная Америка), PSG Quest (Западная Европа), Talon Esports (Юго-Восточная Азия), TSM (Северная Америка) и Tundra Esports (Западная Европа).

Почему стоит смотреть

Впервые российский коллектив — один из главных фаворитов The International. Согласно котировкам букмекеров, больше всего шансов заполучить Эгиду — у Gaimin Gladiators и Team Spirit, вероятность их чемпионства оценивается котировкой 4.00.

Следом в списке основных претендентов на трофей расположились Team Liquid и Tundra Esports с коэффициентами букмекеров 5.20 и 6.80 соответственно. Кстати, Tundra Esports является действующим чемпионом The International, за победу в прошлом году они заработали 8,5 миллиона долларов.

Где смотреть матчи. Освещением The International 2023 на русском языке займется студия FISSURE. Все игры турнира можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch. Чемпионат на своих личных каналах также будут транслировать четыре комьюнити-кастера.

Что касается Team Spirit, они выиграли чемпионат по Dota 2 в 2021 году и получили рекордные 18,2 миллиона долларов — этот призовой фонд стал самым большим в истории The International из-за отмены предыдущего турнира по причине коронавируса. Тогда их чемпионство стало сенсацией, а игроков поздравил даже президент Владимир Путин.

На The International 2023 призовой фонд будет намного меньше — сейчас он составляет около 3 миллионов долларов. Дело в том, что Valve отменила так называемый боевой пропуск, за счет которого формировалась большая часть призовых денег. Однако статус чемпионата это никак не умаляет — победители The International навсегда входят в историю Dota 2.