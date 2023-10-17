С лета 2023 года СибГУТИ руководит тюменец Юрий Зазуля. Ректор рассказал Sibnet.ru о разработке стратегии вуза и новых подходах в обучении. Студенты уже в вузе смогут строить научные или бизнес-треки, а преподаватели будут повышать квалификацию на наукоемких предприятиях.

СибГУТИ открылся 70 лет назад — осенью 1953 года в Новосибирске. Сейчас это единственный за Уралом подведомственный университет Минцифры. Ежегодно СибГУТИ выпускает специалистов практически для всех отраслей информационных технологий, связи и телекоммуникаций.

В состав университета входят Бурятский институт инфокоммуникаций, Хабаровский институт инфокоммуникаций, Уральский технический институт связи и информатики, колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ.

— Вы уже успели познакомиться с университетом. Какие, по вашей оценке, у СибГУТИ сильные и слабые стороны?

— Сильная сторона — вуз всегда был направлен на разработки. За 70-летнюю историю было разработано и внедрено много технологических решений. Также здесь хороший контингент, неплохая городская локация, где рядом метро и общежитие.

Все уровни образования — среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура. У вуза хорошие связи с предприятиями.

Есть и неоднозначные моменты. Это большая публикационная активность на одного человека. Но в то же время достаточно слабые показатели по коммерциализации научных разработок. Если мы имеем хорошие заделы в области публикаций, то правильно направить свой вектор на коммерциализацию технологий, разработанных в университете.

Выделил ряд молодых сотрудников, имеющих тесные связи с большими компаниями Новосибирской области и страны. Отношения с этим компаниями будут выстраиваться более плотно и продуктивно, чем раньше.

— То есть многие научные разработки ВУЗа не доходили до внедрения?

— Да, они останавливались на научной составляющей — публикационной активности, патентах, цитировании, участие во всевозможных программах и грантах. Но не было упора на продвижение технологий или патента на различных условиях с организациями-партнерами.

Основная задача научной деятельности — ориентация на прототип продукта, который можно тестировать на предприятиях и внедрять в технологические цепочки. Тогда и преподаватели будут погружены в производственные процессы компаний, будут знать самые последние технологии и транслировать это в учебный процесс.

Юрий Владимирович Зазуля имеет 16 патентов на изобретения, из них пять внедрены при разработке проектной документации и производстве строительных работ

— Как вы планируете это изменить, какие практические шаги?

— Мы готовим новую программу развития до 2032 года, которая будет утверждена Министерством цифрового развития РФ. В ней пропишем сроки и поставим все KPI вплоть до того, скольким студентами должны помочь, кого должны замотивировать в рамках этой деятельности.

— Идея бизнес-инкубатора — часть новой стратегии? Чтобы доводить научные разработки до практического результата?

— Это как один из инструментов. Планируем сделать студенческий бизнес-инкубатор с возможностью обмена опытом с теми студентами, которые уже добились определенного результата.

Яркий пример — у нас две группы студентов хорошо продвинулись в создании видеоигр. Первые участвуют в акселерационной программе Сколтеха. Из 700 команд они зашли в 30%, которые будут бороться уже за грант. Другая команда имеет первый опыт коммерциализации на «Яндекс. Играх».

Они как проводники, прошедшие этот путь от начала до конца, могут делиться опытом с другими студентами.

Это предпринимательское самоуправление внутри студенческой среды, которое будет развиваться с помощью наставников и тьюторов.

А мы со стороны вуза или совместно с партнерами сделаем акселерационную программу, чтобы давать небольшие суммы на поддержку студентов на ранних этапах разработки.

— В стране четыре вуза связи. Чем они отличаются и в чем особенности образовательного профиля СибГУТИ?

— Все четыре университета сформировали определенный профиль. Но сейчас эти различия стираются, потому что что есть тренды развития и в отрасли, и в стратегии компаний, и университеты пытаются под них подстроиться.

У СибГУТИ исторически профильной была связь. Сейчас у студентов из-за уровня заработных плат и возможности удаленной работы в другом городе идет перекос интереса в сторону ИТ-специальностей.

Ставим цель выровнять конкурс по всем направлениям подготовки. Для этого анализируем, какие компетенции нужны в сфере телекома, чтобы они были актуальны на рынке.

— Учебные программы изменятся в рамках новых целей?

— В новых учебных программах дадим студентам возможность индивидуализировать траекторию: развитие бизнеса, работа в компании или научная карьера.

Есть группа студентов, которые хотят разрабатывать, иметь свой бизнес, и мы должны им помогать. Это первый вариант — бизнес-треки.

Второй вариант — развивать треки под конкретное предприятие. Так студенты смогут еще в процессе обучения выбирать будущее место работы и готовится к этому, чтобы после получения диплома быстро адаптироваться в компании.

Научный трек — для тех, кто хочет пойти в аспирантуру и трудиться в нашем или другом вузе, или научных учреждениях.

Мы обязательно будем давать возможность выбора, но достаточно вменяемого, чтобы студент, который не готов сразу решать, не выбирал путь наименьшего сопротивления. Для этого, когда мы будем переходить на индивидуально-образовательную траекторию, внедрим тьюторов. Будем их искать и обучать.

— Какие индустриальные партнеры готовы участвовать? Насколько они будут включены в образовательный процесс?

— Мы прорабатываем вопрос с компанией «Элтекс» — одно из базовых предприятий для университета. В этом году на его базе пройдут обучение и преподаватели, и студенты. Компания поможет с оснащением лаборатории в вузе.

Также активно взаимодействуем с производителями электроники «Вега-Абсолют», где будут стажироваться студенты и аспиранты, искать варианты внедрения инноваций на производстве.

Начали взаимодействовать с федеральным производителем серверов «Yadro». Они будут участвовать в образовательной и магистерской программе. Обсуждаем вопрос о создании совместного R&D-центра («Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки»).

Самый большой игрок — Ростелеком, это один из основных работодателей для наших выпускников, с ним тоже сотрудничаем.

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С компанией по информационной безопасности «Инфотех» будем проводить мероприятия для школьников, хакатоны и соревнования для студентов, делать новую лабораторию, чтобы студенты могли обучаться на передовых продуктах.

Это основной пул компаний, с кем уже договорились, работа продолжается.

— Вы сказали об обучении преподавателей на предприятиях. Какие еще изменения ждут преподавательский состав?

— Преподаватели должны знать актуальные научные исследования и технологии. Для этого в рамках кадрового трека разрабатывается проект внутренней аккредитации преподавателей.

Предприятия готовы брать преподавателей на стажировку. Чтобы заинтересовать компанию, преподаватель должен понять ее потребности и процессы. Для этого ему необходимо бывать на производстве и поддерживать знания. Так преподаватели смогут проводить передовые исследования и писать статьи и патенты, потому что будут погружены в работу.

Также будем расширять кадровый состав вуза за счет молодых сотрудников — аспирантов.

Хочется, чтобы работать к нам приходили 50% своих аспирантов и 50% аспирантов из других вузов, чтобы были новые подходы и мотивация. Для привлечения новых кадров будем предлагать меры поддержки и социальные программы.

— Какие именно меры поддержки и социальные программы, из каких ресурсов?

— Планируем развивать дополнительное профессиональное образование для студентов на коммерческой основе.

Также обязательно необходимо запускать коммерческие курсы школьного образования, мы целимся с 5 по 11 класс: по беспилотному транспорту, программированию, групповой работе, разрабатываем программу 3D-анимации, дизайну, созданию игр чтобы они ориентировались в отрасли и выбирали наш университет.

Это будет дополнительный заработок, за счет которого будем разрабатывать совместно с профсоюзом программу поддержки наших педагогов, научных работников.

Юрий Владимирович Зазуля — выпускник Тюменского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат технических наук, доцент.

До назначения ректором СибГУТИ занимал пост проректора по экономике и финансам в Тюменском индустриальном университете.

Награжден Почетной грамотой Минобрнауки России, победил в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» сезона 2021-2022.

— Когда можно будет оценить первые результаты нововведений?

— До конца октября мы должны утвердить и начнем реализовывать стратегию вуза до 2032 года.

К новому году будут какие-то первые ростки, участие в трех-четырех конкурсах, как мы запланировали.

К этому времени уже будут подписаны соглашения, может быть, уже начнем открывать совместно с предприятиями брендированные аудитории.

После учебы в компании, человек в большинстве случаев туда трудоустроится. Поэтому для компаний это является стимулом создавать комфортные условия для обучения и лабораторных исследований.

Образовательные индивидуальные треки запустим только со следующего года. Так как для этого нужно менять учебные планы, подготовить преподавателей и тьюторов.