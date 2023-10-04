Разработчики Baldur’s Gate 3 после критики фанатов побрили кота

Разработчики бельгийской студии Larian Studios сообщили о выходе восьмого обновления для своей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3.

Патч исправляет внешность кота Его Величество из таверны «Последний свет», который после третьей «заплатки» внезапно оброс шерстью. Фанатов такое изменение возмутило, в результате разработчики решили его исправить.

«Мы побрили Его Величество», — рапортовала студия. С релизом обновления кот снова стал сфинксом, а его брат-близнец Стальной Коготь сменил цвет глаз, чтобы хоть как-то отличаться от родственника.

Кроме этого, после изменений союзники не смогут скидывать предметы в инвентарь игрока при уходе из отряда. После третьего патча вместе с сюжетными объектами спутники зачастую передавали герою тяжелые припасы.

Обновление также вернуло Рафаэлю исходный цвет волос и рогов, исправило ряд багов, связанных с графикой, интерфейсом, мультиплеером, сохраненными данными, устранило причины нескольких вылетов.