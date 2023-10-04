Сериал «Мастодонт» вышел в Wink

Премьера сериала «Мастодонт» состоялась в среду, 4 октября, первые эпизоды проекта уже доступны в видеосервисе Wink.

В «Мастодонте» актер Федор Добронравов играет пожилого провинциального чиновника, вынужденного окунуться в мир гаджетов и цифровых технологий ради знакомства с дочерью.

По сюжету, в мэрии города Зауральска работает Виктор Молодцов — консервативный чиновник, который не решается осваивать новые технологии и предпочитает жить по старинке. Однажды Молодцов узнает, что в Москве живет его взрослая дочь, о существовании которой он раньше не подозревал, и решает во что бы то ни стало с ней познакомиться.

Смотреть сериал «Мастодонт» в Wink

Екатерина работает в Министерстве, занимающимся развитием новых технологий. Чтобы быть ближе к дочери, старый чиновник устраивается в Министерство, где ему предстоит подружиться с девайсами, роботами и искусственным интеллектом, разобраться в сленге и, пожалуй, самое трудное — найти свое место в современном мире.

Кроме Федора Добронравова в сериале снялись Ольга Медынич, Елена Яковлева, Марк Богатырев, Дмитрий Харатьян.