Манжерокское озеро расчистят за три года

Восстановление легендарного озера Манжерок в Республике Алтай займет два-три года и завершится его полной очисткой, рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.

Экологическим восстановлением озера Манжерок по государственно-частному партнерству занимается одноименный курорт, которым владеет Сбер. Общая стоимость проекта – 800 миллионов рублей. Курорт расположен недалеко от водоема, известного на всю страну благодаря песне Эдиты Пьеха.

«В течение двух-трех лет, мы надеемся, что произойдет полная очистка озера, и мы получим в первозданном виде чистейшую воду озера Манжерок. И мы сделаем все, чтобы его благоустроить так, чтобы люди могли им пользоваться, устроить пляж, доступный в том числе для местного населения», – сказал Греф во время экофорума на Алтае.

Он добавил, что первые результаты реализации проекта станут видны уже через год. Это еще будет не кристально чистая вода, но водоем, зарастающий тиной и прибрежными растениями, преобразится.