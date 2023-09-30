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Манжерокское озеро расчистят за три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © курорт «Манжерок»

Восстановление легендарного озера Манжерок в Республике Алтай займет два-три года и завершится его полной очисткой, рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.

Экологическим восстановлением озера Манжерок по государственно-частному партнерству занимается одноименный курорт, которым владеет Сбер. Общая стоимость проекта – 800 миллионов рублей. Курорт расположен недалеко от водоема, известного на всю страну благодаря песне Эдиты Пьеха.

«В течение двух-трех лет, мы надеемся, что произойдет полная очистка озера, и мы получим в первозданном виде чистейшую воду озера Манжерок. И мы сделаем все, чтобы его благоустроить так, чтобы люди могли им пользоваться, устроить пляж, доступный в том числе для местного населения», – сказал Греф во время экофорума на Алтае.

Он добавил, что первые результаты реализации проекта станут видны уже через год. Это еще будет не кристально чистая вода, но водоем, зарастающий тиной и прибрежными растениями, преобразится.

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