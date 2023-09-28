Продажи новосибирских квартир в августе поставили рекорд

Новосибирцы в августе купили квартир на 15 миллиардов рублей, это рекорд на фоне других месяцев и связан с желанием людей надежно вложить деньги, сообщает экосистема девелоперов One Company.

Показатель августа побил рекорд июля, причем сразу на 30%: тогда новосибирцы купили квартир на 11,6 миллиарда рублей. Впечатляющим выглядит сравнение с объемом продаж в январе 2023 года: август вырос к январю сразу в 2,6 раза.

В натуральном выражении рынок также растет. По данным Росреестра, в августе по ДДУ было продано 4,5 тысячи объекта, из них 3,5 тысячи – жилые. Это самый высокий результат с декабря 2014 года, за последние девять лет. Средняя стоимость недвижимости, наоборот, снизилась на 6% с 6,2 миллиона рублей в январе до 5,8 миллиона рублей в августе.

«На фоне текущей ситуации инвестиции в квадратные метры – стабильный вариант вложения денежных средств. Несмотря на рост ключевой ставки, реальные ставки по ипотеке остаются на достаточно низком уровне благодаря программам, которые предлагает государство, и схемам оплаты от застройщиков. Поэтому, уже традиционно, лучшим временем для покупки квартиры остается сейчас», — сказал основатель One Company Айрат Ямаев.