Вышла игра Counter-Strike 2

Valve официально выпустила киберспортивный шутер Counter-Strike 2, сообщается на сайте компании. Разработчики назвали игру «крупнейшим технологическим рывком» в истории серии.

Игра вышла более чем через десять лет после предыдущей части серии — Counter-Strike: Global Offensive. Все обладатели классической CS: GO смогут сохранить свой прогресс в новом проекте, включая скины и оружие.

Counter-Strike 2 сделана на движке Source 2. Игра получила более реалистичные текстуры и другие графические улучшения. Например, дым теперь реагирует на свет, выстрелы и взрывы, а также взаимодействует с окружением.

В игре реализована так называемая подтиковая структура. За счет нее передвижение и стрельба игроков больше не зависят от частоты обновления сервера. Архитектура позволяет серверу моментально узнавать, что игрок сделал шаг, совершил выстрел или бросил гранату.

Также обновлена система рейтинга — в Counter-Strike 2 появился отдельный показатель мастерства игрока, который определяет его положение в глобальных и региональных таблицах лидеров.

Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 году, потом Valve представила Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012). Последняя в настоящее время является самой популярной киберспортивной дисциплиной.