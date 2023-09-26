Какой чай любят россияне

Черный чай лидирует по потреблению у жителей России, из других видов этого напитка популярны зеленый с мелиссой и шиповником и гибискусом, выяснили аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

За полгода было заказано 199 тонн чая. Больше всего россияне любят черный чай — на него приходится почти 85% всех заказов. Также в пятерку наиболее популярных видов чая вошли зеленый (10%) и травяной чай (4%), чайные ассорти (0,7%) и фруктовые чаи (0,3%). Пакетированный чай в России выбирают втрое чаще, чем непакетированный (74% против 25%).

Главные любители чая — москвичи, они заказали 23% продукта от общей массы, за ними идут петербуржцы (почти 11%) и казанцы (почти 4,5%). На следующие пять городов — Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск и Самару — приходится уже менее 10% от всех заказов.

Лидером по потреблению каждого из указанных выше видов чая также является Москва. Следом за ней в пятерке городов — Санкт-Петербург, Казань, Воронеж и Екатеринбург.

Нижний Новгород оказался в топе городов, где любят черный и фруктовый чай. А жители Самары попали в пятерку как любители зеленого чая и чайных ассорти. Новосибирцы чаще, чем пользователи сервиса из других городов, заказывали зеленый чай — более 350 килограммов.

Любимые виды

Россияне предпочитают в основном цейлонский, кенийский и байховый сорта черного чая, а также зеленый чай — с мелиссой, вкусом мохито и манго.

Из травяных чаев наибольшей популярностью пользуются чай с шиповником и гибискусом, каркадэ и чаи с вишней, ромашкой, земляникой и розовым перцем.

Самые любимые пользователями сервиса «Пятёрочка Доставка» вкусы фруктового чая — с малиной, лаймом, шиповник-каркадэ, земляника-клюква и с мятой.

В основу исследования легли данные по заказам, сделанным с 1 января по 6 сентября 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ханты-Мансийске и Владивостоке.