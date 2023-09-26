НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Какой чай любят россияне

Источник:
Sibnet.ru
370 2
Чай
Фото: © Sibnet.ru
Черный чай лидирует по потреблению у жителей России, из других видов этого напитка популярны зеленый с мелиссой и шиповником и гибискусом, выяснили аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

За полгода было заказано 199 тонн чая. Больше всего россияне любят черный чай — на него приходится почти 85% всех заказов. Также в пятерку наиболее популярных видов чая вошли зеленый (10%) и травяной чай (4%), чайные ассорти (0,7%) и фруктовые чаи (0,3%). Пакетированный чай в России выбирают втрое чаще, чем непакетированный (74% против 25%).

Главные любители чая — москвичи, они заказали 23% продукта от общей массы, за ними идут петербуржцы (почти 11%) и казанцы (почти 4,5%). На следующие пять городов — Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск и Самару — приходится уже менее 10% от всех заказов.

Лидером по потреблению каждого из указанных выше видов чая также является Москва. Следом за ней в пятерке городов — Санкт-Петербург, Казань, Воронеж и Екатеринбург.

Нижний Новгород оказался в топе городов, где любят черный и фруктовый чай. А жители Самары попали в пятерку как любители зеленого чая и чайных ассорти. Новосибирцы чаще, чем пользователи сервиса из других городов, заказывали зеленый чай — более 350 килограммов.

Любимые виды

Россияне предпочитают в основном цейлонский, кенийский и байховый сорта черного чая, а также зеленый чай — с мелиссой, вкусом мохито и манго.

Из травяных чаев наибольшей популярностью пользуются чай с шиповником и гибискусом, каркадэ и чаи с вишней, ромашкой, земляникой и розовым перцем.

Самые любимые пользователями сервиса «Пятёрочка Доставка» вкусы фруктового чая — с малиной, лаймом, шиповник-каркадэ, земляника-клюква и с мятой.

В основу исследования легли данные по заказам, сделанным с 1 января по 6 сентября 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Еще по теме
Фермеры забили тревогу из‑за роста цен на дизель
Заводы в России начнут разливать корейский алкоголь
Рекордный урожай пшеницы укрепит позиции России в мире
Какие десерты предпочитают россияне
смотреть все
Экономика #Продукты #Еда #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
Картина дня
Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии
Песков отказался комментировать избиение поджигателя Корана
Маск высмеял обвинения премьера Канады в адрес России
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

number10

Этим искателям лазеек, скажут на коленях ходить, они и будут, скажут Родину продать, они продадут, потому...

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...