ТНТ анонсировал музыкальное шоу перевоплощений «Ярче звезд»

Новое шоу «Ярче звезд» от создателей проекта «Конфетка» соберет на сцене музыкантов из народа, чтобы сделать из них настоящих артистов, сообщила пресс-служба ТНТ.

В каждом выпуске шоу «Ярче звезд» между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них – по три участника. Совместными усилиями участникам предстоит показать разные образы одного и того же известного исполнителя.

Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей, а также возможность участия в суперфинале.

Судьями в проекте выступят популярные артисты, а ведущим будет Гарик Мартиросян. Премьера «Ярче звезд» состоится 7 октября на ТНТ.