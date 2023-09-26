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ТНТ анонсировал музыкальное шоу перевоплощений «Ярче звезд»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое шоу «Ярче звезд» от создателей проекта «Конфетка» соберет на сцене музыкантов из народа, чтобы сделать из них настоящих артистов, сообщила пресс-служба ТНТ.

В каждом выпуске шоу «Ярче звезд» между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них – по три участника. Совместными усилиями участникам предстоит показать разные образы одного и того же известного исполнителя.

Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей, а также возможность участия в суперфинале.

Судьями в проекте выступят популярные артисты, а ведущим будет Гарик Мартиросян. Премьера «Ярче звезд» состоится 7 октября на ТНТ.

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