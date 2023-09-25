Названы города России с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в восьми крупных городах России, в основном это нефтедобывающие города и столица.

Лидером по средней чистой заработной плате на крупных и средних предприятиях стал чукотский город Анадырь. Средняя месячная зарплата за январь-июнь 2023 года за вычетом НДФЛ здесь составила почти 148 тысяч рублей. Второе место — у Нового Уренгоя (143 тысячи), третье – у Москвы (138), четвертое – у Салехарда (127) и пятое – у Южно-Сахалинска (118), согласно рейтингу РИА Новости.

Также средние зарплаты выше 100 тысяч рублей в месяц, согласно исследованию, фиксируются в Магадане, Петропавловске-Камчатском и Сургуте. Вблизи этой границы находятся Ханты-Мансийск, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки и Мурманск. В этих городах можно ожидать роста средней зарплаты выше 100 тысяч рублей уже в ближайший год.

Из сибирских городов самая высокая средняя зарплата оказалась в Иркустке — 71,4 тысячи рублей. Следом идет Кемеровская область — 65,3 тысячи рублей, и Красноярске — 69 тысяч рублей.

Самая низкая средняя зарплата в январе-июне была в городе Элисте – 37,9 тысячи рублей в месяц. Также невысокое значение заработной платы — во Владикавказе (38) и Нальчике (38,1).