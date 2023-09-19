Заводы в России начнут разливать корейский алкоголь

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал выпуск собственного бренда корейского напитка соджу крепостью 13%.

КЛВЗ «Кристалл» запустил производство соджу (soju) — традиционного корейского алкогольного напитка — под брендом Stun. Линейка включает пять позиций с разными фруктовыми вкусами крепостью 13%. В розничных сетях Stun должен продаваться примерно по 200 рублей за бутылку 0,375 литра.

Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин сказал «Коммерсанту», что рецептуру соджу разрабатывали и адаптировали технологи из Южной Кореи. В этом году компания планирует выйти на продажи 50 тысяч декалитров напитка в месяц, а в 2024 году хочет начать экспорт в Корею и Китай.

Также в категорию, где доминировала только корейская марка, хочет выйти Алкогольная сибирская группа.

Существует два вида соджу: традиционный из риса, ячменя или сладкого картофеля и современный из сахарного тростника. У неароматизированного соджу вкус похож на сладкую водку.