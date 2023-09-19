Заводы в России начнут разливать корейский алкоголь

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал выпуск
собственного бренда корейского напитка соджу крепостью 13%.
КЛВЗ «Кристалл» запустил производство соджу (soju) —
традиционного корейского алкогольного напитка — под брендом Stun. Линейка
включает пять позиций с разными фруктовыми вкусами крепостью 13%. В розничных
сетях Stun должен продаваться примерно по 200 рублей за бутылку
0,375 литра.
Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин сказал «Коммерсанту», что рецептуру соджу разрабатывали и адаптировали технологи из Южной Кореи. В этом году компания планирует выйти на продажи 50 тысяч декалитров напитка в месяц, а в 2024 году хочет начать экспорт в Корею и Китай.
Также в категорию, где доминировала только корейская марка,
хочет выйти Алкогольная сибирская группа.
Существует два вида соджу: традиционный из риса, ячменя или сладкого картофеля и современный из сахарного тростника. У неароматизированного соджу вкус похож на сладкую водку.