НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Заводы в России начнут разливать корейский алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
437 5
Фото: /Repository/2022/11/29/thiet-ke-chua-co-ten-17.png / CC BY 2.0

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал выпуск собственного бренда корейского напитка соджу крепостью 13%.

КЛВЗ «Кристалл» запустил производство соджу (soju) — традиционного корейского алкогольного напитка — под брендом Stun. Линейка включает пять позиций с разными фруктовыми вкусами крепостью 13%. В розничных сетях Stun должен продаваться примерно по 200 рублей за бутылку 0,375 литра.

Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин сказал «Коммерсанту», что рецептуру соджу разрабатывали и адаптировали технологи из Южной Кореи. В этом году компания планирует выйти на продажи 50 тысяч декалитров напитка в месяц, а в 2024 году хочет начать экспорт в Корею и Китай.

Также в категорию, где доминировала только корейская марка, хочет выйти Алкогольная сибирская группа. 

Существует два вида соджу: традиционный из риса, ячменя или сладкого картофеля и современный из сахарного тростника.  У неароматизированного соджу вкус похож на сладкую водку.

Еще по теме
Фермеры забили тревогу из‑за роста цен на дизель
Рекордный урожай пшеницы укрепит позиции России в мире
Какие десерты предпочитают россияне
Цены на лосося в магазинах РФ снизятся на 25%
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (5)
Картина дня
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
Эрдоган назвал невозможным уход России из Крыма
Армения назвала агрессией действия Азербайджана в Карабахе
Азербайджан потребовал вывода армянских войск из Карабаха
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Украину назвали складом западного военного хлама