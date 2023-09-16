Крым продаст квартиру Зеленского

Крымские власти выставят на продажу около 100 национализированных объектов, принадлежащих ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским предпринимателям, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, речь идет о жилых помещениях, объектах санаторно-курортного назначения, торговых и коммерческих помещениях. Среди них и квартира Зеленского, написал Константинов в своем телеграм-канале.

Константинов добавил, что в республике продолжают находить объекты имущества, которые принадлежат украинским бизнесменам, чтобы впоследствии передать их «порядочным собственникам».

Благодаря продаже этого имущества казна Крыма пополнится более чем на 800 миллионов рублей. Так, национализированную квартиру семьи Зеленского в поселке Ливадия возле Ялты на южном берегу Крыма оценили в 200-300 тысяч долларов.