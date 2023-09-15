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Горнолыжный курорт появится в Улан‑Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/alexeytsydenov

Горнолыжный курорт Орлиная в Улан-Удэ Гораоткроют уже в этом году, сначала запустят две трассы, сообщил в телеграм-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов.

«Полным ходом идет строительство горнолыжного комплекса на Верхней Березовке. В этом году уже запустим первый этап — две трассы, учебная и 370-и метровый спуск. Хороший почин для наших сноубордистов и горнолыжников», — написал он.

В дальнейшем комплекс будет развиваться, в планах строительство новых спусков. Губернатор не назвал объем инвестиций, но сказал, что проект реализует Дмитрий Ильдеров.

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Жизнь #Туризм #Бурятия
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