Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что мечтает сесть за руль автомобиля Lada Niva.

«Этим летом я очень много ездила за рулем [по России]. И, между прочим, я всегда хотела поездить на "Ладе Ниве"», — цитирует Кнайсль ТАСС.

Она отметила, что у нее остались хорошие воспоминания от этой машины в 90-х годах.

Кнайсль этим летом жила в деревне Петрушово в Рязанской области. «Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — делилась она впечатлениями.

Но теперь она переедет в Санкт-Петербург, что работать в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.).

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году на ее свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин.