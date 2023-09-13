НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Читу 2.0» построят в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Площадь Ленина, Чита
Фото: © sibnet.ru

Город площадью 1 тысяча гектаров спроектируют в Забайкальском крае, объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей.

Соглашение о проектировании масштабного проекта «Чита 2.0» предполагает, что на участке более 1 тысячи гектаров появится современный город с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры.

По словам главы компании «Основа» Александра Ручьева, они выбрали этот регион по трем основным параметрам.

«Первое – это ворота в Китай, второе – это креативность, визионерский подход и восприимчивость к новым веяниям губернатора края и его команды. И, наконец, третье – это огромная территория, которая позволяет реализовать новый подход к градостроительству. Участки площадью 100, 200 или 300 гектаров не позволяют раскрыть потенциал этого подхода», — сказал Ручьев.

По его словам, на полях форума Восточного экономического форума предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта.

Еще по теме
Правила получения IТ-ипотеки упростили
«Госуслуги» стали регистрировать право собственности на недвижимость
Бывшую дачу Сталина выставили на продажу
Почему в СССР красили края ступеней лестничных пролетов
смотреть все
Экономика #Квадраты #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!