«Читу 2.0» построят в Забайкалье

Город площадью 1 тысяча гектаров спроектируют в Забайкальском крае, объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей.

Соглашение о проектировании масштабного проекта «Чита 2.0» предполагает, что на участке более 1 тысячи гектаров появится современный город с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры.

По словам главы компании «Основа» Александра Ручьева, они выбрали этот регион по трем основным параметрам.

«Первое – это ворота в Китай, второе – это креативность, визионерский подход и восприимчивость к новым веяниям губернатора края и его команды. И, наконец, третье – это огромная территория, которая позволяет реализовать новый подход к градостроительству. Участки площадью 100, 200 или 300 гектаров не позволяют раскрыть потенциал этого подхода», — сказал Ручьев.

По его словам, на полях форума Восточного экономического форума предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта.