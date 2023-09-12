«Авангард» пригласил пассажиров севшего в поле Airbus на матчи

Хоккейный клуб «Авангард» пригласил на домашние матчи пассажиров и экипаж рейса «Сочи — Омск», который совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области.

«Мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене — 14 и 16 сентября», — говорится в официальном телеграм-канале омского хоккейного клуба.

14 сентября «Авангард» сыграет с «Адмиралом», а 16 сентября состоится матч против «Нефтехимика».

Фото севшего в пшеничном поле Airbus

Чтобы попасть на матчи, пассажирам нужно позвонить в контакт-центр клуба по номеру 216006 или *1950 с мобильного или написать на почту: welcome@hc-avangard.com.