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«Авангард» пригласил пассажиров севшего в поле Airbus на матчи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хоккейный клуб «Авангард» пригласил на домашние матчи пассажиров и экипаж рейса «Сочи — Омск», который совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области.

«Мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене — 14 и 16 сентября», — говорится в официальном телеграм-канале омского хоккейного клуба.

14 сентября «Авангард» сыграет с «Адмиралом», а 16 сентября состоится матч против «Нефтехимика».

Фото севшего в пшеничном поле Airbus

Чтобы попасть на матчи, пассажирам нужно позвонить в контакт-центр клуба по номеру 216006 или *1950 с мобильного или написать на почту: welcome@hc-avangard.com.

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