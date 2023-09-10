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Наука признала женский оргазм атавизмом

Источник:
Sibnet.ru
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Женский оргазм не несет эволюционной функции, но является ключевой частью репродуктивного цикла человека, считают антропологи из Университета штата Пенсильвания.

Ученые выяснили, что у ранних млекопитающих клитор является, как правило, частью влагалища, предусматривая соответствующую стимуляцию во время соития. На более высоких уровнях эволюции клитор самок удаляется от влагалища и положение, которое делает его недостижимым для пениса во время полового акта, приводит Journal of Experimental Zoology вывод ученых.

Это говорит о том, что оргазм лишь наследуемый эволюционный признак. Новая теория объясняет относительно низкую частоту оргазмов у женщин, отмечает издание.

Эволюционная роль женского оргазма — один из центральных вопросов человеческой сексуальности с точки зрения антропологии. Существует более десяти научных теорий, объясняющих происхождение оргазма у женщин.

Ряд исследователей предполагает, что репродуктивный механизм последних идентичен мужскому и требует достижения оргазма для успешного оплодотворения. Также оргазм интерпретируется как поощрение партнера.

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volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

physx

Выход Косово из состава Сербии США поддержали, надо им напомнить про демократию, нужно уважать желание...

mosquito__2010

Закономерно. Земля круглая, потому майданный бумеранг как правило возвращается.

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить