Наука признала женский оргазм атавизмом

Женский оргазм не несет эволюционной функции, но является ключевой частью репродуктивного цикла человека, считают антропологи из Университета штата Пенсильвания.

Ученые выяснили, что у ранних млекопитающих клитор является, как правило, частью влагалища, предусматривая соответствующую стимуляцию во время соития. На более высоких уровнях эволюции клитор самок удаляется от влагалища и положение, которое делает его недостижимым для пениса во время полового акта, приводит Journal of Experimental Zoology вывод ученых.

Это говорит о том, что оргазм лишь наследуемый эволюционный признак. Новая теория объясняет относительно низкую частоту оргазмов у женщин, отмечает издание.

Эволюционная роль женского оргазма — один из центральных вопросов человеческой сексуальности с точки зрения антропологии. Существует более десяти научных теорий, объясняющих происхождение оргазма у женщин.

Ряд исследователей предполагает, что репродуктивный механизм последних идентичен мужскому и требует достижения оргазма для успешного оплодотворения. Также оргазм интерпретируется как поощрение партнера.