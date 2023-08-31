Минобороны сообщило о перехвате двух БПЛА и одной ракеты

Украина атаковала российскую территорию с помощью двух беспилотников и крылатой ракеты, все они были уничтожены, говорится в сообщении Минобороны России.

«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, в небе над Крымом — ракета, рассказали в российском военном ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале уточнил, что крылатая ракета была сбита силами ПВО в восточной части Крыма.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава, повреждения линия электропередачи.