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Время на еду: как меняется проезд в поездах с 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Новые правила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Они регулируют покупку билетов и время, когда пассажиры верхних полок могут принять пищу за столиком.
Пассажир с собакой в поезде
Фото: © РЖД

Обновленные правила перевозок пассажиров были утверждены Минтрансом в прошлом году. Они учитывают пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров.

В документ включено положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности — те, кто откажутся при входе от досмотра багажа, не смогут уехать.

Билеты

Пассажиры могут приобретать билеты в течение 90 дней с момента окончания действия паспорта или свидетельства о рождении.

При отмене поезда дальнего следования пассажиры смогут переоформить билет на другой поезд вместо получения денег. За переоформление проездных документов не будет взиматься сбор.

Безбилетного несовершеннолетнего пассажира запрещено высаживать из поезда. Контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его полиции.

Время на еду

У пассажиров верхних полок появилось специальное время для приема пищи за столиком у нижней полки. На завтрак и ужин отведено по полчаса, на обед — час.

Воспользоваться этой опцией можно в периоды с 7 до 10 часов, с 12 до 15 часов и с 19 до 21 часа соответственно.

Личные вещи пассажир с билетом на верхнюю полку должен оставлять в багажном отсеке сверху. Если он отсутствует, то на нижнее багажное место имеют права оба пассажира.

Животные и музыка

Мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только на полу отдельного. Животное должно быть в наморднике и с поводком. Ранее эти правила применялись только к крупным питомцам.

В поездах запретили играть на музыкальных инструментах и включать «различные средства по усилению звука» — например, колонку или фильм на ноутбуке. Можно использовать наушники и слуховые аппараты.

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Жизнь #Законы #Транспорт и дороги
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