Киборги и ихтиандры: что будет с людьми через 200 лет?

Технологии разительно изменят человека уже в ближайшие 200-300 лет. Сначала люди получат напечатанные на принтере органы и части тела, далее генная инженерия позволит рожать «дизайнерских» детей, а затем человеческий организм адаптируется к жизни на других планетах.

«С развитием техники мы становимся слабее. У нас плохие суставы из-за того, что мы мало двигаемся. У нас падает зрение из-за постоянной работы за компьютером. В целом в ходе усложнения нашей культуры мы теряем кучу важных физических свойств. Но мы научились их себе возвращать с помощью искусственных материалов», — сказала «Известиям» антрополог Елена Сударикова.

Уже сейчас существуют зубные импланты, клапаны сердца, напечатанные на 3D-принтере, хрусталики для глаза и другие искусственные устройства, заменяющие человеческий орган.

#Наука Куда исчезают голубоглазые блондины

«Но, если мы заменим всего человека и только мозг оставим прежним, это будет все еще человек или уже нет?» — задалась вопросом антрополог.

Такой организм не сможет пользоваться рецепторами и получать информацию с помощью органов чувств. Тогда возможно мозгу придется перейти на цифровые механизмы, что нельзя назвать человеческим мышлением.

Но это только один из сценариев развития человека с учетом возможного развития технологий и связанных с этим рисков.

Киборги и ихтиандры

«Технические внедрения в человеческий организм не приведут к особенным перестройкам в нем, как не привело к этому появление, например, очков», — считает антрополог Станислав Дробышевский.

Он признает необходимость развития биотехнологий: «То есть, если не хватает руки, лучше не приделывать искусственную, а вырастить родную. Так же естественный глазной хрусталик лучше пластикового. На практике сделать это еще нельзя, но в теории мы уже близко подходим к таким возможностям».

По мнению эксперта, сначала биотехнологии можно будет применять в качестве лечения, а в дальнейшем они позволят производить усовершенствование человеческого организма.

«Если человечество сохранит текущие темпы развития, то в направлении развития технических устройств для апгрейта человеческого тела через 300 лет мы можем получить полных киборгов. Примерно тогда же научимся с использованием биотехнологий создавать ихтиандров — людей-рыб и подобных существ», — добавил Дробышевский.

Это позволит выводить новые виды людей, способных существовать в нечеловеческих условиях, например, для освоения дальнего космоса.

Также благодаря развитию генной инженерии, по мнению Судариковой, могут появиться дети с запрограммированными внешними признаками и чертами характера. В среде ученых они получили называние «дизайнерские» или «спроектированные».

«В генных модификациях есть проблемы. Они связаны с этическими вопросами. Но зато у семьи появляются гарантии безопасности в том, что родится здоровый ребенок с функциями, которые помогут ему быть успешным в том типе общества, к которому принадлежит его семья», — заключила ученый.