Первый срок Травникова: что сделано и не сделано за пять лет

Пять лет назад, в 2018 году, малоизвестный жителям Новосибирской области политик Андрей Травников пошел на выборы губернатора под лозунгом «Дела важнее слов». Какие дела сделаны и что стало визитной карточкой губернатора Травникова?

За кресло главы Новосибирской области в этот раз борются Травников, выдвинутый ЛДПР Евгений Лебедев, Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты за правду») и Роман Яковлев (КПРФ).

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в единый день голосования 8-10 сентября 2023 года.

Возобновление строительства метро



Перед своими первыми губернаторскими выборами в 2018 году Травников говорил, что президент России Владимир Путин поддержал строительство новых станций новосибирского метрополитена.

«В первый этап входит окончание строительства в 2022 году Дзержинской линии с организацией метродепо "Волочаевское" и открытием двух станций с рабочими названиями "Молодежная" и "Гусинобродское шоссе"», — говорилось тогда на сайте правительства Новосибирской области.

Но за пять лет эти станции в Новосибирске не построили. К идее строить дальше Дзержинскую линию вернулись перед новыми выборами губернатора. Летом 2023 года депутаты Заксобрания выделили из областного бюджета на проектирование Дзержинской линии метро до 2025 годов 540 миллионов рублей.

Вместо продолжения строительства Дзержинской линии в первую пятилетку Травникова в Новосибирске строилась станция метро «Спортивная» — между «Речным вокзалом» и «Студенческой». 14-я станция метро оказалась такой же несчастливой, как и предыдущая «Золотая Нива».

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«Спортивную» строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею, которой должен был пройти в январе 2023 года.

«Строительство должно быть завершено к 2022 году, в первом полугодии», — сказал губернатор ТАСС в феврале 2019 года. Тогда уже была готова проектно-сметная документация на станцию. В 2021 году он говорил журналистам, что опасений по срокам сдачи объекта нет.

Но сдать станцию в 2022 году не смогли, а подрядчика строительства «СпецТрансСтрой» в марте 2023 года оштрафовали на 13 миллионов рублей за срыв сроков. Теперь запуск новой станции метро власти назначили на конец 2023 года.

Основными причинами срыва сроков назвали введенные санкции, из-за которых строители не могли привезти нужное оборудование, им пришлось искать замену, а потом вносить корректировки в проектно-сметную документацию.

«Сибирь-Арена»

Еще один многострадальный объект — новый ЛДС, который также строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею. План построить этот объект появился как в раз в период предыдущих выборов губернатора. А уже в 2019 году вместе с Новосибирском право разделить чемпионат получил Омск, который приступил к строительству своей новой ледовой арены с небольшим опозданием.

«На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества, — цитировала Травникова пресс-служба губернатора в августе 2021 года.

Но зампред правительства России Дмитрий Чернышенко уже тогда признал отставание в строительстве новосибирской арены. После начала СВО России отказали в проведении молодежного чемпионата по хоккею.

#Спортобъекты Открылась «СибирьАрена»

Но присоединившийся позже Омск в сентябре 2022 года открыл новую «G-Drive Арену». А в Новосибирске Чернышенко требовал служебной проверки из-за удорожания стройки.

«Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы», — говорил Чернышенко в августе 2022 года.

Тогда Травников сказал, что в эксплуатацию ЛДС сдадут к 25 декабря. Но официальное открытие «Сибирь-Арены» произошло только 13 августа 2023 года.

Причиной бесконечного срыва сроков по арене власти называли сначала пандемию, из-за которой не хватало иностранной рабочей силы, а затем международные санкции, которые затормозили поступление необходимого оборудования и заставили подрядчика искать замену.

Бесконечные концессии

Вместе с креслом губернатора в 2018 году Травников получил две концессии с группой «ВИС» — на строительство мусороперерабатывающих полигонов и четвертого моста через Обь. За пять лет оба проекта принесли властям и горожанам больше проблем, чем пользы.

Четвертый мост, проезд по которому будет платным, строят, но с отставанием от сроков. Изначально его должны были запустить к тому же злополучному МЧМ по хоккею в начале 2023 года. Теперь же срок запуска движения по нему — 2024 год.

Скандальная мусорная концессия, которую критиковали областные депутаты и экологи, до сих пор не реализована. После долгих споров, где строить полигоны, в 2022 году власти расторгли заключенное в 2016 году соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Их планировалось построить до 2019 года. Регион продолжил свозить отходы на старые полигоны.

Новую концессию заключили с новосибирским муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство».

Несмотря на постоянно возникающие сложности с группой «ВИС», сотрудничество с этой компании власти не прекратили. Они заключили частно-государственное партнерство с Седьмой концессионной компанией (входит в группу «ВИС») на строительство в Новосибирске семи поликлиник. Их запланировали сдать в августе 2022 года, но в 2023 году срок сдачи всех объектов в эксплуатацию актуализировали, теперь это 2029 год.

СКИФ

Еще одна масштабная стройка — возведение не имеющего аналогов в мире специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения в Новосибирске — «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

«В течение двух лет — 2019-2020 годов — наши ученые должны разработать проектно-сметную документацию и в 2021 году выйти на строительно-монтажные работы», — сказал в 2019 году на инвестиционном форуме в Сочи Травников.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в августе 2021 года. В декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.

«Надеюсь, что все должно получиться, пучок должен быть дан в 2024 году», — говорил в мае этого года губернатор Травников Путину. Этот проект имеет все шансы реализоваться в сроки.

«По проекту СКИФ, который мы ведем, чувствуем поддержку области и Андрея Александровича лично. Он организовал нам координационный штаб, который возглавляет его первый заместитель. Раз в две недели мы собираемся и обсуждаем все текущие проблемы, которые возникают. Область активно помогает нам в решении некоторых вопросов», – рассказывал «Вестям» директор Института катализа СО РАН (заказчик СКИФа) Валерий Бухтияров.

Большинство ключевых проектов, начатых в Новосибирской области с 2018 по 2023 годы, завершатся уже после очередных выборов губернатора. Кто будет отчитываться за них, станет ясно после выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября.