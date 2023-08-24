Выплаты по ОСАГО достигли рекордного уровня

Выплаты по ОСАГО в июле 2023 года достигли рекордного уровня. Средняя выплата составила 93 тысячи рублей, что почти на 2 тысячи рублей больше показателя июня, а также на 30% больше, чем средняя выплата по итогам первого полугодия 2022 года.

Средняя выплата по ОСАГО в текущем году растет практически каждый месяц, отметил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Так, во втором квартале она составила 87 089 рублей, что на 5% выше, чем за первый квартал этого года (82 795 рублей).

При этом рост тарифов ОСАГО ограничивает возросшая конкуренция между страховыми компаниями за безубыточных клиентов. Так, в июле средняя премия по ОСАГО составила 7 860 рублей, что всего на 1% выше июньского показателя (7 781 рубль).

«Несмотря на некоторое наблюдаемое в начале 2023 года начало стабилизации на рынке автозапчастей, мы видим, что средняя выплата по ОСАГО продолжает уверенно расти. Это закономерно оказывает давление на тарифы ОСАГО», — подчеркнул Уфимцев.