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Нейросеть «Жириновский» появилась в Telegram

Источник:
ТАСС
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ЛДПР запустила официальный Telegram-бот первого в мире цифрового политического алгоритма «Жириновский», сообщает пресс-служба партии.

По словам куратора проекта, депутата Госдумы Владимира Кошелева, дальнейшее обучение политического алгоритма, уже впитавшего в себя наследие основателя ЛДПР Жириновского, должно проходить на вопросах живых людей

«Сам Владимир Вольфович всегда был готов слушать людей, чутко и честно реагировал на любые, даже самые сложные и неудобные вопросы. Наша задача — воспитать соответствующим образом и его цифрового ученика», — подчеркнул политик.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. ЛДПР представила нейросеть «Жириновский» на площадке Петербургского международного экономического форума в середине июня.

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Политика #Россия #Интернет
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