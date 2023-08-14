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Красноярские ученые нашли новый способ утилизации летучей золы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН

Красноярские ученые получили высокопрочную стеклокерамику с магнитными свойствами из отходов от промышленного сжигания энергетических углей, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

При сжигании угля на электростанциях появляется летучая зола, признанная опасным загрязнителем окружающей среды. Ежегодно производится около 750 миллионов тонн летучей золы. 

Ученые доказали, что летучая зола класса С может успешно использоваться не только в традиционном производстве цемента и строительных материалов, но и для получения спеченной стеклокерамики с улучшенной микрокристаллической структурой, высокой плотностью и прочностью, низкой пористостью и водопоглощением, содержащей большое количество магнитной фазы.

«Это позволит обеспечить масштабную утилизацию летучей золы с высокой эффективностью и низкими энергозатратами, минимизируя загрязнение окружающей среды дисперсными отходами. Образцы обладают магнитными свойствами, что позволяет предложить их для промышленного использования в качестве магнитных материалов», — рассказала старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Елена Фоменко.

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