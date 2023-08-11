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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел ремастер культовой игры Quake 2

Источник:
Sibnet.ru
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Анонс и выпуск обновленной версии культовой игры Quake II состоялся на фестивале QuakeCon 2023. Оригинальный шутер был выпущен 9 декабря 1997 года.

Ремастер Quake II с улучшенной графикой вышел на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Стоимость обновленной версии игры от компаний Bethesda и id Software составляет 10 долларов.

В российском сегменте Steam и других цифровых магазинов игра для покупки недоступна, однако владельцам оригинальной Quake II ремастер достанется бесплатно. При этом игра поддерживает русский язык.

Переиздание Quake II включает основную игру, оригинальные дополнения The Reckoning и Ground Zero, новый аддон Call of the Machine и Quake II 64 — версию Quake II с Nintendo 64. Есть возможность кооператива до четырех человек — как сетевого, так и локального.

Среди новых возможностей, которые получила игра — полноэкранное сглаживание, функция глубины резкости, поддержка широкоформатных дисплеев и разрешения 4K, а также улучшенное освещение.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...