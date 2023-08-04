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Ученые нашли останки самого тяжелого животного на Земле

Источник:
«Российская газета»
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Вымерший доисторический кит Perucetus colossus
Вымерший доисторический кит Perucetus colossus
Фото: Stegotyranno / CC BY-SA 4.0

Палеонтологи в Перу раскопали окаменелые останки доисторического кита, который, по предварительным расчетам, оказался самым тяжелым животным в мире.

Речь идет ките вида Perucetus colossus. Эти существа обитали около 38-40 миллионов лет назад. Ученые подсчитали, что средняя масса тела этого животного составляла 180 тонн. Один только позвонок у него весит более 200 килограммов.

«Нет никаких причин думать, что этот, найденный нами экземпляр был самым большим в своем роде», — приводит «Российская газета» слова соавтора исследования, палеонтолога из Государственного музея естественной истории Штутгарта в Германии Эли Амсона.

Исследователи подсчитали, что диапазон веса древнего кита Perucetus colossus варьировался от 85 до 340 тонн. Иными словами, наиболее крупные особи древнего кита могли быть почти вдвое тяжелее синего кита — современного рекордсмена по весу.

Исследователи считают, что эти животные обитали на мелководье в прибрежной среде. Этот кит нуждался в тяжелых костях, чтобы погружаться под воду, иначе огромное количество жира и воздуха удерживало бы его на поверхности.

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