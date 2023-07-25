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Существо из ночных кошмаров нашли на пляже

Источник:
Sibnet.ru
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Гулявшая по канадскому пляжу девушка обнаружила останки кошмарного существа — у него было вытянутое черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти.

существо на канадском пляже
существо на канадском пляже
Фото: © Terran Walker

Женщина сфотографировала находку и попросила пользователей социальных сетей помочь в опознании. Комментаторы отметили, что создание напоминает «штуковину из ночных кошмаров», пишет Daily Mirror.

Фотографией заинтересовалась патологоанатом Лаура Брук из Канадского объединения защиты дикой природы. После изучения снимка она предположила, что загадочное создание является погибшим дельфином.

По мнению специалиста, дельфин выбросился на берег в декабре 2022 года — ее организация получала информацию об этом инциденте от очевидцев. В кошмарное существо животное превратили посмертные изменения.

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Жизнь #Мистика #Звери
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urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

volmen

Ну достаточно просто "Российский рядовой Березин", ещё отчество год рождения и номер тел. сообщите. Сколько...