Существо из ночных кошмаров нашли на пляже

Гулявшая по канадскому пляжу девушка обнаружила останки кошмарного существа — у него было вытянутое черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти.

существо на канадском пляже Фото: © Terran Walker

Женщина сфотографировала находку и попросила пользователей социальных сетей помочь в опознании. Комментаторы отметили, что создание напоминает «штуковину из ночных кошмаров», пишет Daily Mirror.

Фотографией заинтересовалась патологоанатом Лаура Брук из Канадского объединения защиты дикой природы. После изучения снимка она предположила, что загадочное создание является погибшим дельфином.

По мнению специалиста, дельфин выбросился на берег в декабре 2022 года — ее организация получала информацию об этом инциденте от очевидцев. В кошмарное существо животное превратили посмертные изменения.