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Путину предложили заселить Россию африканцами

Источник:
Sibnet.ru
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Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрий Полетаев призвал президента страны Владимира Путина завозить больше мигрантов из Африки на фоне низкой рождаемости.

Заявление прозвучало на площадке Валдайского клуба. Полетаев отметил, что для роста количества африканских мигрантов необходимо менять российское законодательство, адаптируя его в интересах переселенцев с Черного континента.

«У нас очень мало россиян африканского происхождения, африканская диаспора составляет всего лишь около 40 тысяч человек. Россия сейчас не готова принимать беженцев из Африки», — отметил ученый.

В 2022 году в России родились 1 304 087 человек — это на 6,7% меньше, чем 2021 году, следует из данных Росстата. Тенденция сокращения числа рождений в России фиксируется с 2015 года. При этом за прошлый год в стране умерли 1 898 644 человек.

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Политика #Россия
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