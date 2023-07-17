НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник Оракул 18+

С чем носить короткие шорты?

Источник:
Sibnet.ru
247 0
Проститутка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Модные мини-шорты важно сочетать с правильным верхом, тогда получиться стильный и гармоничный образ, сообщила Sibnet.ru стилист Ксения Леонтьева.

Мини-шорты очень популярны, они переживают свой звездный час, их носят многие инфлюенсеры и модницы. Шорты могут быть из абсолютно разных материалов: пайетки, кожа, хлопок, шелк.

«Главное — соблюдать баланс. Если у нас открытые шорты, то верх мы прикрываем — используем для этого оверсайз футболки, жакеты, бомберы», — сказала стилист.

По ее словам, носить мини-шорты уместно, так как многие работают на себя, и им не нужно соблюдать офисный дресс-код. Кто-то умело может внедрить длину мини в свой гардероб и не выглядеть при этом пошло, а кому-то это не удается.

«Могу точно сказать, какие шорты я бы не советовала носить в городе — модели, которые оголяют ягодицы. Их лучше использовать по назначению, например, для танцев, или носить на пляже», — сказала Леонтьева.

Еще по теме
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Что сделать из старых джинсов: 10 интересных идей
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Нетрадиционный красный: как собрать образ с цветом года Viva Magenta
смотреть все
Отношения #Стиль
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Обсуждение (0)
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
30
Россия проведет финансовую мобилизацию
28
Минобороны России разоружило «Вагнер». ВИДЕО
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
26
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
24
Названы потери украинской армии в рамках контрнаступления