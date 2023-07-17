С чем носить короткие шорты?

Модные мини-шорты важно сочетать с правильным верхом, тогда получиться стильный и гармоничный образ, сообщила Sibnet.ru стилист Ксения Леонтьева.

Мини-шорты очень популярны, они переживают свой звездный час, их носят многие инфлюенсеры и модницы. Шорты могут быть из абсолютно разных материалов: пайетки, кожа, хлопок, шелк.

«Главное — соблюдать баланс. Если у нас открытые шорты, то верх мы прикрываем — используем для этого оверсайз футболки, жакеты, бомберы», — сказала стилист.

По ее словам, носить мини-шорты уместно, так как многие работают на себя, и им не нужно соблюдать офисный дресс-код. Кто-то умело может внедрить длину мини в свой гардероб и не выглядеть при этом пошло, а кому-то это не удается.

«Могу точно сказать, какие шорты я бы не советовала носить в городе — модели, которые оголяют ягодицы. Их лучше использовать по назначению, например, для танцев, или носить на пляже», — сказала Леонтьева.