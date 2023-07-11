Остановка без причины: что изменилось в общении с ГИБДД

Инспекторы ГИБДД получили право остановить машину для проверки «просто так», без каких-либо причин. Это прописано в новом порядке надзора за соблюдением ПДД, вступившем в силу 11 июля.

Приказ МВД №264 «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения» пришел на смену административному регламенту 2017 года. В нем полиция постаралась исключить различные конфликтные и спорные ситуации на дорогах.

Остановка для проверки документов

В старом регламенте причин для остановки было всего четыре: нарушение ПДД, подозрение на то, что водитель причастен к ДТП или машина находится в розыске, проведение разного рода специальных профилактических мероприятий.

Сейчас же основанием для остановки автомобиля будет проверка документов водителя. А основанием для проверки… остановка автомобиля. Это сделано, чтобы выявить нетрезвых водителей или отсутствие полиса ОСАГО, пояснили «Парламентской газете» в ГИБДД.

Информация о рейдах

В документе прописали, что инспектор не обязан предоставлять документы о проведении рейдов, послуживших основанием для остановки (например, кампании «Нетрезвый водитель»).

Автомобилист вправе ознакомиться с документами, «содержащими информацию ограниченного распространения», но только в подразделении ГИБДД или в отделении полиции.

Общение с водителями

Сотрудникам ГИБДД запретили брать из рук водителя мобильный телефон — нельзя «пользоваться средствами связи участников движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства».

МВД официально эту норму не разъясняло. Скорее всего, это связано со случаями, когда нарушители настойчиво просят инспектора взять мобильный телефон, чтобы поговорить с неким родственником или «другом» из силовых структур для «решения вопроса», объяснил «Коммерсантъ».

Утомленный внешний вид водителя будет достаточным основанием для того, чтобы инспектор предложил выйти из автомобиля.

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Также инспекторам запрещены любые высказывания и действия «дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений». Ранее им предписывалось только «воздерживаться».

Полицейские обязаны в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших, и о том, какая помощь им оказывалась.

Задержанный водитель получил право связаться по телефону с любыми родственниками. Раньше это правило распространялось только на родителей и супругов.

Скрытое наблюдение

ГИБДД по-прежнему может вести скрытый надзор за движением — на автомобилях без цветографической схемы. Сотрудники будут фиксировать нарушения с помощью камер (при выездах на встречную полосу, проездах пешеходных переходов и т. д.) и передавать данные наряду ДПС на служебной машине, который уже остановит и «оформит» нарушителя.

МВД хотело разрешить скрытым экипажам составлять протоколы, но отказалось от идеи по неозвученным причинам.