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Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованном автомобиле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Верховный суд постановил прекратить дело автолюбителя, который был оштрафован и лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе рассмотрения дела инспектор ГИБДД рассказал, что водитель машиной не управлял и стоял рядом с ней на улице. Суд разъяснил, что пить алкогольные напитки рядом с припаркованным транспортным средством — это не правонарушение.

Из судебного решения следует, что «управление транспортным средством» предполагает его «перемещение в пространстве». Поэтому распитие алкогольных напитков в заглушенном или припаркованном автомобиле не может считаться нарушением.

При этом запрет на распитие алкоголя водителем действует после остановки автомобиля в результате ДТП.

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