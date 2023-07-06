Красноярский музей раскрыл тайну старинных фото с «девочкой‑фантомом»

Красноярский краеведческий музей раскрыл тайну старинных фото с «девочкой-фантомом», эксперты узнали имя фотографа и историю создания снимков, сообщает учреждение.

Девочка-фантом – персонаж серии снимков с видами города Красноярска. Ее обнаружили в 2015 году на некоторых архивных фото города. Одна и та же девочка в костюме с косой, зонтиком и шляпкой на фоне исторических зданий. При этом возраст ребенка не меняется, у нее везде недовольное лицо, а взгляд направлен в камеру.

Девочка стала городской легендой: о девочке писали российские и зарубежные СМИ, краеведы искали фотографа, сделавшего снимки, читатели спорили о загадочном внешнем виде.

«Мы наконец-то узнали имя фотографа и историю создания снимков! Но пока сохраним это в тайне, все будет с октября», — сообщается на сайте.

Музей в октябре проведет выставку в стенах 10 исторических зданий, на фоне которых снималась девочка-фантом. Также появится сайт с фотографиями и историей девочки-фантома.