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Красноярский музей раскрыл тайну старинных фото с «девочкой‑фантомом»

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский краеведческий музей раскрыл тайну старинных фото с «девочкой-фантомом», эксперты узнали имя фотографа и историю создания снимков, сообщает учреждение.

Девочка-фантом – персонаж серии снимков с видами города Красноярска. Ее обнаружили в 2015 году на некоторых архивных фото города. Одна и та же девочка в костюме с косой, зонтиком и шляпкой на фоне исторических зданий. При этом возраст ребенка не меняется, у нее везде недовольное лицо, а взгляд направлен в камеру.

Девочка стала городской легендой: о девочке писали российские и зарубежные СМИ, краеведы искали фотографа, сделавшего снимки, читатели спорили о загадочном внешнем виде.

«Мы наконец-то узнали имя фотографа и историю создания снимков! Но пока сохраним это в тайне, все будет с октября», — сообщается на сайте.

Музей в октябре проведет выставку в стенах 10 исторических зданий, на фоне которых снималась девочка-фантом. Также появится сайт с фотографиями и историей девочки-фантома.

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Наука #Мистика #Красноярск
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