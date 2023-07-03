Россия создала оптоволокно для фотонных компьютеров

Российские ученые открыли способ производства оптоволокна для интегральных схем компьютеров будущего из микроскопических проволок фосфида галлия.

В ходе эксперимента исследователи изготовили волноводы из нанокристаллов фосфида галлия, определили минимальный допустимый диаметр, при котором они будут передавать свет, и создали из двух кристаллов разветвитель, сообщает пресс-служба МФТИ.

На первом этапе ученые вырастили на кремниевой подложке нитевидные нанокристаллы фосфида галлия разных диаметров. Такие «нити» можно использовать в качестве волновода — канала, передающего свет.

На втором этапе физики исследовали влияние диаметра волновода на его светопроводящие свойства, а также его пропускающие способности. В финале исследователи создали ещё один элемент оптической схемы — разветвитель из двух нанопроволок.

Отмечается, что инновационный материал продемонстрировал отличные оптические характеристики: низкие потери, пропускание видимого и инфракрасного света. Кроме того, у него высокая эластичность и сохранение изгиба на подложке.