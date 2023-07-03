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Комиссия КХЛ проверит «Сибирь‑Арену» в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Ледовая арена
Фото: © Sibnet.ru

Комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проверит новую ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа перед началом сезона, сообщил в понедельник министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Это, скорее всего, будет конец июля - начало августа, после этого нам дадут тестовый матч», — сказал ТАСС Ахапов. Он добавил, что домашние матчи новосибирской «Сибири» в новом сезоне чемпионата Фонбет-КХЛ, который начнется в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене.

Переезд команды «Сибирь» на новую арену планируется завершить в первой половине августа. 

Как выглядит новая ледовая арена?

Многофункциональную ледовую арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Здание готово, но матчи в новой арене не проводятся.

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