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Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
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Игра «Наблюдатель»
Фото: © Sibnet.ru
Портал Sibnet.ru совместно с Ростелекомом запустил игру «Наблюдатель». Для победы игрокам понадобятся некоторые знания о видеонаблюдении, пространственное мышление или везение. Наиболее успешных жду призы — камеры, «Умный дом» и гаджеты.

Цель игрока — за две недели (с 3 по 16 июля) установить на коттеджном участке камеры наблюдения так, чтобы не осталось слепых зон. Несмотря на кажущуюся простоту, задача нетривиальная, установка камер станет станет увлекательной головоломкой.

Сайт игры «Наблюдатель»

Каждая камера имеет свои особенности — угол обзора, дальность видения. И свою цену. Камеры продаются за монеты. Дают монеты за выполнение заданий, которые будут появляться каждый день, через определенные промежутки времени. Причем для каждого игрока индивидуально, в зависимости от того, когда он начал играть.

Тем кто хочет заработать больше монет, нужно начать играть как можно раньше и стараться не пропускать новые игровые задания.

Шкала прогресса в игре показывает, как далеко продвинулся игрок: какой процент территории коттеджного участка ему удалось покрыть наблюдением. При достижении 70% игрок становится участником розыгрыша основных призов. Прогресс 100% даст шанс на победу и получение суперприза.

Внимание! Чтобы набранные монеты сохранялись в истории игры, участники должны зарегистрироваться на портале Sibnet.ru. При регистрации на портале необходимо указать e-mail, чтобы в случае победы или выигрыша приза игрок получил уведомление об этом.

Тех кто первым достигнет прогресса в 100% гарантированно ждут суперпризы — комплект «Умный дом», камеры домашнего и уличного видеонаблюдения. Еще один комплект камер будет разыгран между остальными участниками со 100% прогресса.

Чтобы получить именно тот суперприз, который хочется, его нужно выбрать в игре, нажав на «Выбрать приз» в меню игры.

Между участниками, достигшими прогресса 70% и более, а также теми, кто достиг 100%, но не получил суперприз, будут разыграны основные призы. Среди них: настольные лампы с изменяемой теплотой света, беспроводные наушники, «противоугонные» рюкзаки, термокружки из нержавейки и пауэрбанки.

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Новости Sibnet.ru #Досуг #Камеры
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