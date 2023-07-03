Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru

Портал Sibnet.ru совместно с Ростелекомом запустил игру «Наблюдатель». Для победы игрокам понадобятся некоторые знания о видеонаблюдении, пространственное мышление или везение. Наиболее успешных жду призы — камеры, «Умный дом» и гаджеты.

Цель игрока — за две недели (с 3 по 16 июля) установить на коттеджном участке камеры наблюдения так, чтобы не осталось слепых зон. Несмотря на кажущуюся простоту, задача нетривиальная, установка камер станет станет увлекательной головоломкой.

Каждая камера имеет свои особенности — угол обзора, дальность видения. И свою цену. Камеры продаются за монеты. Дают монеты за выполнение заданий, которые будут появляться каждый день, через определенные промежутки времени. Причем для каждого игрока индивидуально, в зависимости от того, когда он начал играть.

Тем кто хочет заработать больше монет, нужно начать играть как можно раньше и стараться не пропускать новые игровые задания.

Шкала прогресса в игре показывает, как далеко продвинулся игрок: какой процент территории коттеджного участка ему удалось покрыть наблюдением. При достижении 70% игрок становится участником розыгрыша основных призов. Прогресс 100% даст шанс на победу и получение суперприза.

Внимание! Чтобы набранные монеты сохранялись в истории игры, участники должны зарегистрироваться на портале Sibnet.ru. При регистрации на портале необходимо указать e-mail, чтобы в случае победы или выигрыша приза игрок получил уведомление об этом.

Тех кто первым достигнет прогресса в 100% гарантированно ждут суперпризы — комплект «Умный дом», камеры домашнего и уличного видеонаблюдения. Еще один комплект камер будет разыгран между остальными участниками со 100% прогресса.

Чтобы получить именно тот суперприз, который хочется, его нужно выбрать в игре, нажав на «Выбрать приз» в меню игры.

Между участниками, достигшими прогресса 70% и более, а также теми, кто достиг 100%, но не получил суперприз, будут разыграны основные призы. Среди них: настольные лампы с изменяемой теплотой света, беспроводные наушники, «противоугонные» рюкзаки, термокружки из нержавейки и пауэрбанки.