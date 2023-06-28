Автоэксперт назвал бредом идею о максимальной наценке на авто

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой установить максимально допустимую цену на российские автомобили. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал эту идею бредовой.

Предельная надбавка к стоимости автомобиля, которую смогут устанавливать автосалоны, должна быть не более 15%, приводят «Известия» письмо организации к премьер-министру РФ. Иначе Lada Vesta, на которую завод установил цену в 1,2 миллиона рублей, продается более чем за 2 миллиона.

«Ну, допустим — максимум 15%. Сразу вопрос: от какой цены считать будем? От реальной продажной цены завода? Так она может быть разной для разных дилеров. Или от РРЦ? Так еще и дилеры по разным схемам работают — кто-то выкупает автомобили, другие на факторинге сидят», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Также он задался вопросом, что такое российский автомобиль. Сейчас этому понятию нет определения. Это может быть машина с российским VIN-номером, или авто российских брендов —ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, или автомобили только с глубокой локализацией.

«Невозможно регулировать розничные цены на государственном уровне в условиях дефицита. Точнее — можно, но тогда пышным цветом будет цвести черный рынок, продажа очередей и прочие прелести. Мы через это тоже проходили», — высказался автоэксперт.