Второй сезон «Все как у людей»: главные расследования майора Ардовой

Новые эпизоды детективного сериала «Все как у людей» стартуют на канале «Россия» в понедельник, 26 июня. Во втором сезоне главная героиня Кира Ардова будет распутывать череду сложных и интересных преступлений.

Сюжет «Все как у людей. Продолжение»

Следователь СК майор Кира Ардова (Ольга Ломоносова) пытается оправиться от потрясений, связанных с нападением бывшего мужа, которое произошло в первом сезоне. Но работа не позволяет героине долго сидеть на месте.

Сезон начинается с того, что Ардова вместе с напарником капитаном Олегом Вебером (Дмитрий Ульянов) берется за расследование дела девушки, которую нашли в лесу. Она потеряла память и не знает, что произошло. Вскоре выясняется, что за этим случаем стоит целая преступная организация.

«Все как у людей. Продолжение» — с 26 июня в 21.20 на «России»

Параллельно героям предстоит распутать череду не менее сложных преступлений: убийство на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, смертельное происшествие в археологической экспедиции, подделка картин в местной галерее.

Личная жизнь тоже не уйдет на второй план, У Киры и Олега все, как у людей — после неудачного опыта начать новые отношения непросто. Несмотря на сильные чувства, иногда кажется, что у них нет общего будущего.

О съемках

Кроме Ломоносовой и Ульянова в детективном сериале снялись Александра Анна Филина, Михаил Евланов, Дмитрий Орлов, Кирилл Гребенщиков, Глафира Тарханова, Инга Оболдина, Илья Любимов. Режиссер проекта – Кирилл Седухин.

Седухин называет сериал «Все как у людей. Продолжение» психологическим детективом, но не отрицает в проекте присутствие других жанров.

«В этой истории есть, конечно же, элементы и драмы, и комедии, и романтическая составляющая, и непростые человеческие отношения. В общем, нет четкой поляризации на белое и черное», — цитирует режиссера пресс-служба канала «Россия».

Актриса Ольга Ломоносова призналась, что на самом деле не очень любит детективы. Но ради проекта ей пришлось полноценно включиться в историю. А чтобы войти в роль, она пыталась найти черты героини в реальных людях.

«Например, я в МФЦ увидела женщину-полицейского, которая мне выдавала паспорт. И подумала, что могу у нее что-то взять для Киры: ее жесткость, ее взгляд, какие-то поведенческие моменты. Но, повторюсь, это не было что-то впрямую. Я, конечно, совсем не такая, как она», — сказала Ломоносова.