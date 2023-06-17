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Названа опасность отсутствие оргазма после возбуждения

Источник:
Sexual Medicine
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Отсутствие оргазма после возбуждения может привести к появлению болезненных ощущений, выяснили ученые.

Оказалось, что мужчины в целом чаще жалуются на то, что отсутствие оргазма после возбуждения приводило к появлению боли. При этом лишь небольшая часть принявших в исследовании людей сообщала о сильной и частой боли.

Люди в основном сообщали о боли в животе, яичках, паху, влагалище и клиторе. Длительная прелюдия или поцелуи без полового акта с проникновением были частой причиной появления боли у мужчин, но не у женщин.

При этом мужчины чаще всего сталкивались с болью при отсутствии эякуляции во время секса, но не во время мастурбации. Женщины же страдали от боли в случае, если возбуждение не заканчивалось сексом с проникновением.

При этом существуют способы снизить риск появления боли, они включают: одиночную мастурбацию до оргазма, отвлечение внимания, тренировки, дыхательные техники, мочеиспускание и холодный душ.

Чтобы объяснить эффект боли, ученые предположили, что ее вызывает замедленный отток крови. После оргазма вены сдавливаются, что приводит к оттоку крови из половых органов. Если этого не происходит, застой крови может привести к возникновению боли.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...