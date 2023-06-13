Стоимость полосы для аэропорта в Шерегеше увеличилась на треть

Стоимость взлетно-посадочной полосы (ВПП) для аэропорта,
расположенного рядом с курортом Шерегеш в Кемеровской области, оценивается в
13,5 миллиарда рублей, что больше, чем на треть предыдущей оценки, сообщил первый
заместитель губернатора и председатель правительства Кузбасса. Илья Середюк.
В начале года министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан называл
сумму в размере около 10 миллиардов рублей. Теперь стоимость ВПП выросла не
менее чем на 35%. Середюк уточнил, что новая оценка стоимости рассчитана «в
современных ценах».
Но стоимость строительства терминала остается неизменной
и составляет 5 миллиардов рублей. Общая стоимость аэропорта теперь составляет
18,5 миллиарда рублей.
Середюк также отметил, что для создания необходимой
инфраструктуры, которая обеспечит работу аэропорта, требуется дополнительно 18
миллиардов рублей. Это включает в себя дороги к аэропорту и обеспечение
электроэнергией.
«Мы провели расчеты и поняли, что здесь потребуется столько электричества, что мы должны выделить отдельную линию от Саяно-Шушенской ГЭС. Я не шучу. Эта линия уже проложена. Мы просто соединяемся с ней и устанавливаем подстанцию. Это стоит около 10 миллиардов рублей», — цитирует «Интерфакс» Середюка.
Компания-инвестор в строительство аэропорта в Шерегеше —
холдинг «Новапорт» готова вложить средства в терминал и приступить к
строительству аэровокзального комплекса только после того, как будет выделено
финансирование на строительство ВПП.