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Стоимость полосы для аэропорта в Шерегеше увеличилась на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Я, владелец авторских прав на это произведение, публикую его на условиях следующей лицензии. / https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" rel="nofollow">CC0 1.0

Стоимость взлетно-посадочной полосы (ВПП) для аэропорта, расположенного рядом с курортом Шерегеш в Кемеровской области, оценивается в 13,5 миллиарда рублей, что больше, чем на треть предыдущей оценки, сообщил первый заместитель губернатора и председатель правительства Кузбасса. Илья Середюк.

В начале года министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан называл сумму в размере около 10 миллиардов рублей. Теперь стоимость ВПП выросла не менее чем на 35%. Середюк уточнил, что новая оценка стоимости рассчитана «в современных ценах».

Но стоимость строительства терминала остается неизменной и составляет 5 миллиардов рублей. Общая стоимость аэропорта теперь составляет 18,5 миллиарда рублей.

Середюк также отметил, что для создания необходимой инфраструктуры, которая обеспечит работу аэропорта, требуется дополнительно 18 миллиардов рублей. Это включает в себя дороги к аэропорту и обеспечение электроэнергией.

«Мы провели расчеты и поняли, что здесь потребуется столько электричества, что мы должны выделить отдельную линию от Саяно-Шушенской ГЭС. Я не шучу. Эта линия уже проложена. Мы просто соединяемся с ней и устанавливаем подстанцию. Это стоит около 10 миллиардов рублей», — цитирует «Интерфакс» Середюка.

Компания-инвестор в строительство аэропорта в Шерегеше — холдинг «Новапорт» готова вложить средства в терминал и приступить к строительству аэровокзального комплекса только после того, как будет выделено финансирование на строительство ВПП.

 

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