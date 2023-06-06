ФСБ заявила о подготовке Украиной ядерного теракта в России

Главное управление разведки Украины собирается устроить на территории России теракт с применением «грязной бомбы», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», — говорится в сообщении

По данным ФСБ, для организации диверсий главой ГУР Кириллом Будановым создана «третья служба», в состав которой вошла легкомоторная авиация для снабжения диверсионно групп на территории России средствами поражения, а «также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры».

«Разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — сообщили в ЦОС.

С начала 2023 года этим подразделением ГУР МОУ осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России, уточнили в ФСБ.

«В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах», — сказано в сообщении.