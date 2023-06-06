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Минобороны предложило оповещать мобилизованных через СМС

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России предложило оповещать россиян о призыве по мобилизации через рассылку по СМС.

Обычная повестка будет продублирована в электронном виде «в личные кабинеты граждан» в общедоступном реестре «направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток».

Уведомлять о направлении повесток предлагается в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете налогоплательщика и по СМС, говорится в проекте постановления.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

Из документа следует, что гражданина будут уведомлять не о мобилизации, а о том, что ему в личный кабинет на «Госуслугах» пришла повестка по мобилизации. То есть прочтение СМС не будет считаться вручением повестки.

В апреле в России приняли закон об электронных повестках для военнообязанных, который предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не пришел по ним в военкомат.

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Оборона #Армия #Законы
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VALGOR

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