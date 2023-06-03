НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какие напитки идеально избавляют от жажды

Источник:
Sibnet.ru
313 1

Организм испытывает сильный стресс даже в умеренную жару, чтобы избежать обезвоживания, важно употреблять напитки, которые восстановят водно-солевой и минеральный дефицит.

Самые эффективные для утоления жажды — обычная и минеральная вода, а также растительное молоко, рассказал «Газете.Ru» диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам эксперта, в жару лучше всего пить обычную воду, однако она не должна быть холодной. Пить газированную воду при этом не стоит. Ее употребление негативно скажется на желудке.

Второй напиток, который лучше всего справится с жаждой, — минеральная вода, которая восполнит вымытые из организма соли и минералы. Однако ее рекомендовано пить не более полулитра в день.

«Еще один полезный напиток в жару — растительное молоко. В его состав входит много воды, а из дополнительных плюсов: низкая жирность, отсутствие или малое количество сахара, витаминный и минерализованный состав», — отметил Кабанов.

При этом эксперт не рекомендовал пить в жару сладкий квас и пакетированные восстановленные соки. Сахар лишь усилит жажду, а вдобавок к этому выведет минеральные вещества из организма.

Еще по теме
Названо лучшее в России эскимо
Врач назвала допустимое количество съеденной в день черешни
Врач рассказала, как определить граммы в порции без весов
Найден неожиданный способ утолить голод
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Иноагент Земфира назвала себя гражданкой России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
68
Киев использовал против России биологическое оружие
44
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
26
Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч человек
26
Рекордное количество алкоголя произвели в России
25
Путин рассказал, кто в России главнее него