Какие напитки идеально избавляют от жажды

Организм испытывает сильный стресс даже в умеренную жару, чтобы избежать обезвоживания, важно употреблять напитки, которые восстановят водно-солевой и минеральный дефицит.

Самые эффективные для утоления жажды — обычная и минеральная вода, а также растительное молоко, рассказал «Газете.Ru» диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам эксперта, в жару лучше всего пить обычную воду, однако она не должна быть холодной. Пить газированную воду при этом не стоит. Ее употребление негативно скажется на желудке.

Второй напиток, который лучше всего справится с жаждой, — минеральная вода, которая восполнит вымытые из организма соли и минералы. Однако ее рекомендовано пить не более полулитра в день.

«Еще один полезный напиток в жару — растительное молоко. В его состав входит много воды, а из дополнительных плюсов: низкая жирность, отсутствие или малое количество сахара, витаминный и минерализованный состав», — отметил Кабанов.

При этом эксперт не рекомендовал пить в жару сладкий квас и пакетированные восстановленные соки. Сахар лишь усилит жажду, а вдобавок к этому выведет минеральные вещества из организма.