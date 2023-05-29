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Снег в мае выпал в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/LudmilaVarvanets

Снег выпал в нескольких районах Республики Алтай в понедельник, он покрыл цветы и деревья.

«С добрым снежным утром! У мамы с папой в Сугаше вновь снег. Напомню, что сегодня 29 мая 2023 года», — написала председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай Людмила Варванец.

Снег выпал и в других районах республики, например, в селе Беш-озек Шебалинского района.

Ночью 29 мая синоптики передавали перепады температуры. В предгорьях прогнозировались заморозки до 2 градусов мороза. При этом днем ожидается до плюс 20 градусов.

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Жизнь #Гео #Республика Алтай
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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране