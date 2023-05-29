Снег в мае выпал в Республике Алтай

Снег выпал в нескольких районах Республики Алтай в понедельник, он покрыл цветы и деревья.

«С добрым снежным утром! У мамы с папой в Сугаше вновь снег. Напомню, что сегодня 29 мая 2023 года», — написала председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай Людмила Варванец.

Снег выпал и в других районах республики, например, в селе Беш-озек Шебалинского района.

Ночью 29 мая синоптики передавали перепады температуры. В предгорьях прогнозировались заморозки до 2 градусов мороза. При этом днем ожидается до плюс 20 градусов.