Россию застроят деревянными многоэтажками

Деревянные многоэтажки появились в России. Пока цена квартиры в них сопоставима с обычными, но застройщики рассчитывают на льготы для стимуляции спроса. В чем преимущество такого жилья и насколько безопасно жить в деревянном небоскребе?

Инновационная технология домостроения CLT (Cross-Laminated Timber — перекрестно склеенная деревянная плита) позволяет возводить здания из натурального дерева высотой до 100 метров.

Дерево вместо бетона

Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях. Среди преимуществ — высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии), экологичность материала, энергоэффективность, упрощенные требования к фундаменту за счет малого веса CLT-панелей (в пять раз легче бетона).

На мировом рынке CLT-панели используются для деревянного домостроения более 25 лет. В настоящее время такие дома есть в Австрии, Великобритании США, Японии. Крупнейшее в мире сооружение из CLT-панелей — Dalston Works в Лондоне, в здании десять этажей и 121 квартира.

В России пилотный деревянный мини-квартал из двух четырехэтажных домов появился в 2022 году в городе Сокол Вологодской области.

Проект реализовала компания «CLT Девелопмент», созданная АФК «Система» для реализации своей стратегии в области деревянного домостроения. В АФК «Система» входит Segezha Group — первая компания в России, которая начала производить CLT-панели в промышленных масштабах.

Простоит 100 лет

Благодаря технологии CLT дерево становится сопоставимо с бетоном по прочности, а сами панели представляют собой органический монолит, рассказал в интервью журналу «Эксперт» гендиректор «CLT Девелопмент» Павел Карнаух.

На первом этапе дерево распиливается на доски, которые сушатся. Затем высушенные доски склеиваются между собой под углом 90 градусов, образуя полотна, которые укладываются друг на друга послойно. Собранная CLT-плита может достигать 16 метров в длину и трех с половиной метров в ширину.

Пилотный многоэтажный дом из дерева в городе Сокол Фото : © «CLT Девелопмент»

Прочность таких плит позволяет делать из них внешние и внутренние стены, а также перекрытия. На внешние стены из CLT-панелей монтируется вентилируемый фасад и накладывается утеплитель.

«Показатель теплоизоляции у CLT-панелей в два раза выше, чем у кирпича и бетона. В результате по сравнению с домами, построенными по классической железобетонной технологии, расходы на отопление здания из CLT-панелей снижаются вдвое», — уточнил гендиректор «CLT Девелопмент».

Важно, что деревянная CLT-плита за счет чрезвычайно высокой плотности не горит — исследования МЧС показали, что такие панели эффективно сопротивляются воздействию огня с температурой около 1000 градусов по Цельсию в течение 90 минут.

По словам Карнауха, при условии грамотного проектирования, а также соблюдения требований к организации гидроизоляции и водоотведения, сроки эксплуатации деревянного здания из CLT-панелей могут достигать ста лет, что сопоставимо с домами из бетона.

Сколько стоит?

Массовое строительство деревянных небоскребов затрудняет отсутствие соответствующей законодательной базы. Минстрой до конца 2023 года намерен внести необходимые изменения в строительные нормативы, которые позволят строить многоэтажные деревянные дома во всех регионах России.

«К концу года закончатся научно-исследовательские работы, результаты которых позволят актуализировать нормативно-правовую базу для строительства зданий с применением деревянных конструкций высотой до 28 метров, то есть в девять этажей», — уточнил гендиректор «CLT Девелопмент».

При этом на первом этапе такое жилье вряд ли будет самым дешевым на рынке — структура цены квадратного метра в деревянных домах совершенно другая, предупредил Карнаух. Сами CLT-панели примерно в полтора раза дороже бетона, однако застройщик экономит на фундаменте и затратах на организацию работ.

В итоге стоимость квартиры в многоэтажке из дерева может быть сопоставима с жильем в железобетонном здании. Поэтому на старте застройщики ожидают от государства введения льгот — это позволит стимулировать покупательский спрос.