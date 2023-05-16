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Бариста объяснил, как отличить латте от капучино по вкусу

Источник:
Sibnet.ru
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Капучино и латте отличаются пропорциями молока. В латте молока в два раза больше, поэтому отличить его по вкусу очень просто, рассказал бариста Павел Борисов.

«Все очень просто: вкус латте более сливочный, а вкус капучино более кофейный», — сказал Борисов.

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В традиционном рецепте приготовления и для латте, и для капучина используется двойная порция эспрессо — 60 миллилитров.

Дальше начинаются различия. В капучино добавляют молоко, пропорционально кофе — тоже 60 милилитров. Остальной составляющей напитка будет густая и объемная молочная пенка.

В латте молока добавляется в два раза больше от объема кофе, при 60 миллилитрах эспрессо молока будет 120 миллилитров. А пенка на латте наоборот тонкая и жидкая.

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