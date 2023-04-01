Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу

Выбирая напиток в кофейне, проще всего взять знакомые американо или капучино. Но если знать состав малознакомых флэт уайт, макиато или моккачино, можно открыть для себя новый вкус и найти по-настоящему свой кофе.

От пропорций ингредиентов и способов приготовления вкус кофе меняется кардинально, при этом бодрящий эффект напитка остается. Например, эспрессо и раф содержат одинаковое количество кофина, но первый — крепкий и терпкий, а второй — максимально нежный горячий напиток.

Идеальный кофе дома

Готовить кофе дома — тоже непростая наука. Успех зависит от выбора кофейных зерен и инвентаря.

Выбирая кофейные зерна, надо уточнить время его обжарки. С этой даты должно пройти не меньше пяти дней и не более 30, советуют эксперты Российской ассоциации бариста.

Сразу после обжарки в зерне еще сохраняется излишнее количество углекислого газа. Поэтому приготовленный из него напиток получается едким и вязким.

Оптимальный срок — 10–20 дней после обжарки – в этот период зерно сохраняет максимум вкусоароматических свойств.

После 30 дней кофе тоже можно использовать, но вкус и баланс в напитке пойдут на убыль: он будет пустоват, появятся древесные нотки, бумажный привкус.

Бариста советуют приобрести для приготовления кофе домой хорошую кофемолку и весы, чтобы точно соблюдать пропорции.

Еще один важный момент — вода. Слишком жесткая сделает кофе едким, а слишком мягкая – пустым, водянистым, плоским.